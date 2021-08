Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne Visite-conférence avec Tom True, commissaire de l’exposition Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Visite-conférence avec Tom True, commissaire de l’exposition Musée Narbo Via, 18 septembre 2021 15:00, Narbonne. Samedi 18 septembre, 15h00, 17h00 2€ en plus du billet d’entrée Visite-conférence avec Tom True, commissaire de l’exposition Tom True est professeur invité à l’Université du Kent et ancien Directeur adjoint de la British School à Rome. Réservation conseillée au 04 68 90 28 90. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude samedi 18 septembre – 15h00 à 16h30

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h30

