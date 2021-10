Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne Stage enfant : tesselles de papier Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Stage enfant : tesselles de papier Musée Narbo Via, 2 novembre 2021 14:00, Narbonne. 2 – 5 novembre Sur place 30€ le stage de 4 jours Stage enfant : tesselles de papier Accompagnés par Henri Lacotte alias Hachel, professeur à l’Ecole d’Arts Plastiques du Grand Narbonne et artiste plasticien, les enfants élaborent des mosaïques en tesselles de papier en s’inspirant des fresques et mosaïques exposées au Musée. Après une approche par le dessin et le croquis devant les œuvres, les tesselles de papier sont fabriquées en explorant différentes techniques et matières sur papier épais. Les tesselles sont ensuite découpées, assemblées et collées pour construire des kakémonos à suspendre. Les enfants participent enfin à l’accrochage de leurs œuvres dans les ateliers du Musée. Pour enfants de 7 à 14 ans, 16 personnes maximum, sur réservation au 04 68 90 28 90. Prévoir des tabliers ou vêtements d’atelier, une bouteille d’eau et le goûter. En partenariat avec l’Ecole d’Arts Plastiques du Grand Narbonne. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude mardi 2 novembre – 14h00 à 17h00

mercredi 3 novembre – 14h00 à 17h00

jeudi 4 novembre – 14h00 à 17h00

vendredi 5 novembre – 14h00 à 17h00

Heure : 14:00 - 17:00