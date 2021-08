Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne Stage au Musée : lino-céramique Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

Stage au Musée : lino-céramique Musée Narbo Via, 26 octobre 2021 10:00, Narbonne. 26 – 29 octobre 45€ Stage au Musée : lino-céramique Guidés par les enseignantes de l’Ecole d’Arts Plastiques du Grand Narbonne, vous serez initiés à la technique de la gravure mêlée à la céramique. Après une visite du Musée, vous choisissez vos motifs d’inspiration dans les bas-reliefs antiques. Grâce à la technique de la linogravure appliquée sur des carreaux d’argile, vous reproduisez ces motifs et travaillez sur l’empreinte. Les différents carreaux travaillés sont ensuite assemblés en patchwork, rappelant la muséographie du mur lapidaire du Musée. Du mardi 26 au vendredi 29 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30. Tarif : 45€ le stage de 4 jours. Pour adultes et ados à partir de 14 ans. Réservation conseillée au 04 68 90 28 90. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude mardi 26 octobre – 10h00 à 12h30

mardi 26 octobre – 14h00 à 16h30

mercredi 27 octobre – 10h00 à 12h30

mercredi 27 octobre – 14h00 à 16h30

jeudi 28 octobre – 10h00 à 12h30

jeudi 28 octobre – 14h00 à 16h30

vendredi 29 octobre – 10h00 à 12h30

vendredi 29 octobre – 14h00 à 16h30

Détails Heure : 10:00 - 16:30 Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Musée Narbo Via Adresse 50 avenue de Gruissan, Narbonne Ville Narbonne lieuville Musée Narbo Via Narbonne