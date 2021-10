Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne Si Narbo Martius m’était conté avec Jean-Yves Pagès au musée Narbo Via Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

Si Narbo Martius m’était conté avec Jean-Yves Pagès au musée Narbo Via Musée Narbo Via, 10 novembre 2021 16:30, Narbonne. Mercredi 10 novembre, 16h30 Sur place 2€ en plus du billet d’entrée Si Narbo Martius m’était conté avec Jean-Yves Pagès au musée Narbo Via Le conteur Jean-Yves Pagès s’inspire des œuvres et des habitants de Narbonne à l’époque romaine pour proposer un voyage dans le temps. Écoutez la fabuleuse histoire du sculpteur du Capitole, l’incroyable

mésaventure de l’acéphale Togatus, les facéties et pirouettes du jongleur Publius ou encore la trépidante histoire de la course de chars…. D’œuvre en œuvre, le conteur vous invite à une promenade dans la ville antique et à la découverte du musée Narbo Via. Pour petits et grands à partir de 6 ans. Sur réservation au 04 68 90 28 90. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude mercredi 10 novembre – 16h30 à 17h30

Détails Heure : 16:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Musée Narbo Via Adresse 50 avenue de Gruissan, Narbonne Ville Narbonne lieuville Musée Narbo Via Narbonne