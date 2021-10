Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne RAN : JOURNÉE #ARCHÉOPOP – TABLE RONDE « ARCHÉOLOGIE ET JEUX VIDÉO » au musée Narbo Via Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

RAN : JOURNÉE #ARCHÉOPOP – TABLE RONDE « ARCHÉOLOGIE ET JEUX VIDÉO » au musée Narbo Via Musée Narbo Via, 4 novembre 2021 14:00, Narbonne. Jeudi 4 novembre, 14h00 Sur place Gratuit RAN : JOURNÉE #ARCHÉOPOP – TABLE RONDE « ARCHÉOLOGIE ET JEUX VIDÉO ». Évènement transmédia, les RAN investissent la ville de Narbonne et, pour la première fois en 2021, le nouveau musée Narbo Via. >De 14h à 17h : ARCHÉOLOGIE ET JEUX VIDÉO 14h La Préhistoire dans le jeu vidéo.Avec Didier Guillion, gérant de Myriad Software et co-fondateur du jeu Sapiens, et Jean-Sébastien Decant, directeur créatif du jeu Far Cry Primal d’Ubisoft (en visio depuis Montréal). 15h30 Peut-on parler d’archéologie du jeu vidéo ?Avec Bertrand Brocard, président du Conservatoire national du Jeu Vidéo (CNJV), Guillaume Montagnon, historien des jeux vidéos, Miguel Herrero Herrero, producteur, cinéaste, écrivain spécialisé en archéologie médiatique, et Mario-Paul Martínez, réalisateur, scénariste, professeur de communication audiovisuelle spécialisé dans les jeux vidéo (Université Miguel Hernández de Elche). —-

Réservation conseillée au 04 68 90 28 90 hors rencontre-dédicace.

Gratuit. Événement au Musée, à l’auditorium pour les tables rondes et la projection / dans le hall d’accueil pour la rencontre-dédicace Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude jeudi 4 novembre – 14h00 à 17h00

