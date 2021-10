Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne RAN : JOURNÉE #ARCHÉOPOP – RENCONTRE ET DÉDICACE AUTOUR DES BD ALIX au musée Narbo Via Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

RAN : JOURNÉE #ARCHÉOPOP – RENCONTRE ET DÉDICACE AUTOUR DES BD ALIX au musée Narbo Via Musée Narbo Via, 4 novembre 2021 18:30, Narbonne. Jeudi 4 novembre, 18h30 Sur place Gratuit RAN : JOURNÉE #ARCHÉOPOP – RENCONTRE ET DÉDICACE AUTOUR DES BD ALIX. Évènement transmédia, les RAN investissent la ville de Narbonne et, pour la première fois en 2021, le nouveau musée Narbo Via. >18h30 : RENCONTRE ET DÉDICACE AUTOUR DES B.D. ALIX Avec Laurent Libessart, dessinateur de la série Alix Origines, et Christophe Goumand, auteur des Voyages d’Alix en Helvétie. Réservation conseillée au 04 68 90 28 90 hors rencontre-dédicace.

Gratuit. Événement au Musée, à l’auditorium pour les tables rondes et la projection / dans le hall d’accueil pour la rencontre-dédicace. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude jeudi 4 novembre – 18h30 à 20h00

Détails Heure : 18:30 - 20:00 Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Musée Narbo Via Adresse 50 avenue de Gruissan, Narbonne Ville Narbonne lieuville Musée Narbo Via Narbonne