Narbonne

Projection plein-air « Gladiator » Musée Narbo Via, 20 juillet 2021 22:00-20 juillet 2021 23:59, Narbonne. Mardi 20 juillet, 22h00 5€, sur réservation au 04 68 90 28 90 Profitez des projections plein air cet été pour (re)-découvrir de grands péplums sur écran géant, sur le champ de Mars du musée Narbo Via ou dans les jardins du site d’Amphoralis. Le général romain Maximus est le plus fidèle soutien de l’empereur Marc Aurèle, qu’il a conduit de victoire en victoire avec une bravoure et un dévouement exemplaires. Jaloux du prestige de Maximus, et plus encore de l’amour que lui voue l’empereur, le fils de Marc Aurèle, Commode, s’arroge brutalement le pouvoir, puis ordonne l’arrestation du général et son exécution. Maximus échappe à ses assassins mais ne peut empêcher le massacre de sa famille. Capturé par un marchand d’esclaves, il devient gladiateur et prépare sa vengeance. Maximus conquiert le coeur du peuple

romain par ses talents de combattant. Saisissant tout l’intérêt qu’aurait pour lui de se retrouver devant le nouvel empereur, il obtient de pouvoir combattre dans le Colisée à Rome et se retrouve ainsi face à Commode qui assiste aux combats. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude mardi 20 juillet – 22h00 à 23h59

