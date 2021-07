Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne Parcours-découverte Narbo-Via Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

Parcours-découverte Narbo-Via Musée Narbo Via, 13 juillet 2021 11:00-13 juillet 2021 16:30, Narbonne. 13 juillet – 31 août 2 euros en plus du billet d’entrée, sur réservation au 04 68 90 28 90 Accompagné par un guide, vous découvrez le Musée et ses pièces majeures. Accompagné par un guide, vous découvrez le Musée et ses pièces majeures. Installées dans un bâtiment à l’architecture contemporaine signé Foster+Partners, les collections du musée Narbo Via donnent à voir la splendeur et la monumentalité de la ville romaine de Narbo Martius. Cette puissante cité de l’empire et son port de commerce aujourd’hui presque totalement disparus se révèlent en parcourant la galerie lapidaire ou en admirant les fragments exceptionnels du temple du capitole et des autres monuments de la ville. Votre visite vous conduit à découvrir la vie des citoyens de Narbo Martius, à entrer dans l’intimité de leur maison, à comprendre l’activité commerciale et l’organisation portuaire. Des dispositifs multimédia ponctuent le parcours et proposent des expériences immersives au sein du port ou du capitole, restitué en trois dimensions. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude mardi 13 juillet – 11h00 à 12h30

