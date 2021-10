Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne Parcours-découverte du musée Narbo Via duo LSF Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

Parcours-découverte du musée Narbo Via duo LSF

Découvrez l'essentiel des collections du musée, guidés par un médiateur et une guide en langue des signes, qui apprendront à tous quelques signes essentiels pour la visite du musée. Une expérience singulière pour tous les publics, sourds et entendants.

Accompagné par un guide, vous découvrez le Musée et ses pièces majeures. Installées dans un bâtiment à l'architecture contemporaine signé Foster+Partners, les collections du musée Narbo Via donnent à voir la splendeur et la monumentalité de la ville romaine de Narbo Martius. Cette puissante cité de l'empire et son port de commerce aujourd'hui presque totalement disparus se révèlent en parcourant la galerie lapidaire ou en admirant les fragments exceptionnels du temple du capitole et des autres monuments de la ville.

Votre visite vous conduit à découvrir la vie des citoyens de Narbo Martius, à entrer dans l'intimité de leur maison, à comprendre l'activité commerciale et l'organisation portuaire révélées notamment par les fouilles archéologiques menées dans les lagunes environnantes. De la fondation de la colonie romaine aux débuts de l'ère chrétienne, la ville se dévoile au travers d'une collection lapidaire exceptionnelle mais également grâce à des mosaïques, des fresques, des sculptures et des objets de la vie quotidienne, tandis que des dispositifs multimédia ponctuent le parcours et proposent des expériences immersives au sein du port ou du capitole, restitué en trois dimensions.

La visite découverte du musée Narbo Via est une fenêtre ouverte sur le passé prestigieux de Narbonne à l'époque romaine, dévoilé grâce aux recherches archéologiques.

Musée Narbo Via
50 avenue de Gruissan, Narbonne
dimanche 21 novembre – 15h00 à 16h30

