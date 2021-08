Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne Opération adopteunmusée Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Opération adopteunmusée Musée Narbo Via, 19 septembre 2021 14:30, Narbonne. Dimanche 19 septembre, 14h30 Gratuit avec le billet d’entrée Opération adopteunmusée Tout au long du parcours de visite, rencontrez les habitants de la ville antique de Narbo Martius. Sur le principe du speed dating, le public interroge les oeuvres dont les médiateurs et médiatrices se font les interprètes. Six personnages hauts en couleurs ont été sélectionnés pour vous offrir une occasion unique de découvrir Narbo Martius et ses habitants, dans une atmosphère conviviale et détendue ! En continu, sans réservation. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude dimanche 19 septembre – 14h30 à 17h00

