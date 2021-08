Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne NarboLab jeux romains Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

NarboLab jeux romains Musée Narbo Via, 31 octobre 2021 14:30, Narbonne. Dimanche 31 octobre, 14h30 8€ / 5€ pour les bénéficiaires de la gratuité d’accès au musée, duo 1 adulte + enfant : 10€ (+3€ par enfant supplémentaire) NarboLab jeux romains Le NarboLab est un grand espace d’atelier qui permet d’expérimenter et de créer autour des collections. Véritable petit laboratoire au sein du Musée, le NarboLab invite tous les publics à mettre les mains à la pâte et à expérimenter différents moyens de création autour des collections. Venez jouer et comprendre la marelle antique, la marelle à trois ou encore le locculus Archimedius, le puzzle casse-tête inventé par Archimède, le célèbre mathématicien grec. Accompagné par un·e médiateur·trice, vous pourrez créer votre propre marelle antique, version bourse de voyage. Adultes et enfants à partir de 6 ans. Réservation conseillée au 04 68 90 28 90. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude dimanche 31 octobre – 14h30 à 16h30

