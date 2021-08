Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne Mythes au Musée avec Bernadette Boucher Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

Mythes au Musée avec Bernadette Boucher Musée Narbo Via, 8 septembre 2021 15:30, Narbonne. 8 septembre – 27 octobre, les mercredis 2€ en plus du billet d’entrée Mythes au Musée avec Bernadette Boucher Accompagné par la conteuse Bernadette Boucher, petits et grands s’installent devant les œuvres pour écouter les récits de la mythologie. De la naissance des dieux aux exploits d’Hercule en passant par les histoires de Jupiter, le maître des dieux, de la déesse de l’amour Vénus et de Bacchus, dieu du vin ; la mythologie vous entraîne dans l’univers des habitants de la ville romaine de Narbo Martius. Pour petits et grands à partir de 6 ans. Réservation conseillée au 04 68 90 28 90. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude mercredi 8 septembre – 15h30 à 16h30

mercredi 6 octobre – 15h30 à 16h30

mercredi 27 octobre – 15h30 à 16h30

Détails Heure : 15:30 - 16:30 Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Musée Narbo Via Adresse 50 avenue de Gruissan, Narbonne Ville Narbonne lieuville Musée Narbo Via Narbonne