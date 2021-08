Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne Médiation mobile Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

Médiation mobile Musée Narbo Via, 18 septembre 2021 10:00, Narbonne. 18 et 19 septembre Gratuit avec le billet d’entrée Médiation mobile Munis de leurs charriots pédagogiques, les médiateurs et médiatrices se déploient dans les salles et proposent un quiz mobile pour découvrir les collections tout en animant des démonstrations en lien avec certaines œuvres (frappe de monnaie, évolution de la lampe à huile, fabrication d’une mosaïque, tri du mobilier archéologique et remontage d’une céramique,…). En continu, sans réservation. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

