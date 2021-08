Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne Les ateliers FabLab à Narbo Via Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

Les ateliers FabLab à Narbo Via Musée Narbo Via, 29 septembre 2021 14:30, Narbonne. 29 septembre – 24 novembre, les mercredis 5€ / 3€ pour les bénéficiares de la gratuité d’accès au musée, gratuité pour les adhérents au FabLab. Les ateliers FabLab à Narbo Via Une fois par mois, le FabLab du Grand Narbonne investit les ateliers du Narbo Via. Conçu en collaboration entre les équipes des deux lieux, les ateliers proposent un regard décalé sur les collections du musée au travers d’initiations à différentes technologies et logiciels.

Ce premier cycle d’ateliers sera consacré au mur lapidaire et à la reproduction de certains de ses blocs, qui intégreront la galerie tactile et mobile du Narbo Via. Mercredi 29 septembre : de la 2D à la 3D

À partir de photographies de blocs du mur, l’atelier visera à préparer un fichier en vue de réaliser une découpe laser. Mercredi 27 octobre : de la modélisation à l’impression 3D.

Dans la continuité du premier atelier, il s’agira de travailler sur des photogrammétries de blocs lapidaires en vue d’une impression 3D. Mercredi 24 novembre : reconstitution virtuelle.

Les blocs du mur proviennent d’édifices funéraires démantelés : à partir des modélisations 3D de ces blocs, reconstituez les enclos et autres mausolées sur des logiciels spécifiques. Ateliers en partenariat avec le FabLab du Grand Narbonne.

Pour adultes et ados à partir de 15 ans. Réservation conseillée au 04 68 90 28 90. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude mercredi 29 septembre – 14h30 à 16h30

mercredi 27 octobre – 14h30 à 16h30

mercredi 24 novembre – 14h30 à 16h30

Détails Heure : 14:30 - 16:30 Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Musée Narbo Via Adresse 50 avenue de Gruissan, Narbonne Ville Narbonne lieuville Musée Narbo Via Narbonne