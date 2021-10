Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne La visite du mercredi : rallye bestiaire au musée Narbo Via Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

La visite du mercredi : rallye bestiaire au musée Narbo Via Musée Narbo Via, 17 novembre 2021 16:30, Narbonne. Mercredi 17 novembre, 16h30 Sur place 2€ en plus du billet d’entrée La visite du mercredi : rallye bestiaire au musée Narbo Via Quels animaux se cachent dans les collections du musée et pourquoi sont-ils là ? Accompagnés par un guide, les enfants et leurs proches joueront à trouver les animaux à poils, à plumes, à écailles ou fantastiques qui se cachent sur les bas-reliefs, fresques, mosaïques et petits objets du musée. Un rendez-vous participatif rythmé par des devinettes, des jeux de piste et de l’apprentissage ! Pour petits et grands à partir de 6 ans. Sur réservation au 04 68 90 28 90. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude mercredi 17 novembre – 16h30 à 17h30

Détails Heure : 16:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Musée Narbo Via Adresse 50 avenue de Gruissan, Narbonne Ville Narbonne lieuville Musée Narbo Via Narbonne