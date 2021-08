Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne La visite à croquer Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

La visite à croquer Musée Narbo Via, 11 septembre 2021 14:30, Narbonne. 11 septembre – 13 novembre, les samedis 2€ en plus du billet d’entrée La visite à croquer Accompagné d’un artiste et d’un guide, arrêtez-vous devant quelques œuvres du musée et exercez votre regard. Une occasion unique de s’initier ou d’approfondir une pratique artistique, en lien avec les collections du Musée. Samedi 11/09 avec Julie Vitosky : 4 éléments, 4 lieux, 4 croquis à la rencontre du végétal, de l’animal, de l’humain et de l’écrit dans les collections du musée. Samedi 9/10 avec Henri Lacotte, alias Hachel : croquis et modelé d’un visage grâce à la technique de la sanguine et de la peinture à l’argile. Samedi 13/11 avec Nathalie Dento : carnet de voyage dans le temps avec approche des différentes techniques (aquarelle, collage, graphisme…). Pour adultes et ados à partir de 12 ans. Réservation conseillée au 04 68 90 28 90. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude samedi 11 septembre – 14h30 à 16h30

samedi 9 octobre – 14h30 à 16h30

samedi 13 novembre – 14h30 à 16h30

Détails Heure : 14:30 - 16:30 Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Musée Narbo Via Adresse 50 avenue de Gruissan, Narbonne Ville Narbonne lieuville Musée Narbo Via Narbonne