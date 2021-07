Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne Il était une fois Nabo Martius avec Jean-Yves Pagès Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

Il était une fois Nabo Martius avec Jean-Yves Pagès Musée Narbo Via, 16 juillet 2021 10:00-16 juillet 2021 11:00, Narbonne. 16 juillet – 27 août, les vendredis 2 euros en plus du billet d’entrée, sur réservation au 04 68 90 28 90 Le conteur Jean-Yves Pagès s’inspire des œuvres et des habitants de Narbonne à l’époque romaine pour proposer un voyage dans le temps. Le conteur Jean-Yves Pagès s’inspire des œuvres et des habitants de Narbonne à l’époque romaine pour proposer un voyage dans le temps. Nous voilà en -118, alors qu’un général à la barbe d’airain a conquis le territoire et que des Romains arrivent d’Italie pour fonder une ville : Narbo Martius. D’œuvre en œuvre, le conteur vous invite à une promenade dans la ville antique et dans le même temps du musée Narbo Via. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude vendredi 16 juillet – 10h00 à 11h00

vendredi 30 juillet – 10h00 à 11h00

vendredi 13 août – 10h00 à 11h00

vendredi 27 août – 10h00 à 11h00

Détails Heure : 10:00 - 11:00 Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Narbo Via Adresse 50 avenue de Gruissan, Narbonne Ville Narbonne lieuville Musée Narbo Via Narbonne