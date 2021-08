Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne Conférence « L’archéologie navale » de Marie-Pierre Jézégou Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Conférence « L’archéologie navale » de Marie-Pierre Jézégou Musée Narbo Via, 25 novembre 2021 18:00, Narbonne. Jeudi 25 novembre, 18h00 5€ Conférence « L’archéologie navale » de Marie-Pierre Jézégou Marie-Pierre Jézégou, est ingénieure d’études au Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, DRASSM (service à compétence nationale du Ministère de la Culture), en charge de la valorisation des biens culturels maritimes du littoral du Languedoc-Roussillon depuis 1992. Elle a soutenu en 1983 une thèse de doctorat sous la direction de Gabrielle Démians d’Archimbaud à l’Université de Provence intitulée « L’épave II de l’anse Saint Gervais à Fos-sur-mer : sa contribution à la connaissance de l’architecture navale, du commerce et de la céramique du Haut Moyen Age », puis elle a enseigné l’archéologie à l’Université du Gabon de 1984 à 1991. Ses recherches concernent principalement l’archéologie navale, la navigation et le commerce maritime en Méditerranée, dans le monde romain. Elle a dirigé plusieurs fouilles sous-marines et collabore actuellement au programme collectif de recherche sur « Le système portuaire narbonnais entre Méditerranée et Atlantique du IIe siècle av. J.-C. au Bas-Empire » qu’elle a initié en 2005. Réservation conseillée au 04 68 90 28 90. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude jeudi 25 novembre – 18h00 à 19h30

