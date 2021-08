Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne Conférence : “Bâtir” Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

Conférence : “Bâtir” Musée Narbo Via, 18 novembre 2021 18:00, Narbonne. Jeudi 18 novembre, 18h00 5€ Conférence : “Bâtir” Les Romains ont été les pionniers de nombreuses innovations en matière de matériaux (notamment le béton) et d’ingénierie (notamment les arcs, les arcs plats, les terrasses et les techniques innovantes de voûtes), qui ont facilité le processus de construction et amélioré le comportement structurel du bâtiment et sa fonction. Ils ont contribué à certains des développements les plus importants de l’histoire de l’architecture. Cette section célèbre ces développements et explore comment ils continuent à être revisités et réinventés aujourd’hui. Intervenant : Jean-Pierre Adam, architecte-archéologue, directeur du Service d’architecture antique du CNRS depuis 1965, responsable du Bureau de Paris de l’Institut de recherches sur l’archéologie antique de 1972 à 2002. Réservation conseillée au 04 68 90 28 90. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude jeudi 18 novembre – 18h00 à 19h30

Détails Heure : 18:00 - 19:30 Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Musée Narbo Via Adresse 50 avenue de Gruissan, Narbonne Ville Narbonne lieuville Musée Narbo Via Narbonne