Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne Conférence « Au cœur d’un chantier » Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

Conférence « Au cœur d’un chantier » Musée Narbo Via, 16 octobre 2021 16:00, Narbonne. Samedi 16 octobre, 16h00 5€ Conférence « Au cœur d’un chantier » La construction d’un nouveau musée est une aventure de longue haleine : il a fallu 11 ans pour ouvrir au public le musée Narbo Via. Les Journées nationales de l’architecture sont l’occasion pour les principaux acteurs du projet de revenir sur la période de préfiguration du musée et de présenter les différentes étapes de la conception puis de la construction du musée. En présence de membres de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage ainsi que de l’équipe Narbo Via. Réservation conseillée au 04 68 90 28 90. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude samedi 16 octobre – 16h00 à 17h30

Détails Heure : 16:00 - 17:30 Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Musée Narbo Via Adresse 50 avenue de Gruissan, Narbonne Ville Narbonne lieuville Musée Narbo Via Narbonne