Atelier pisé versus béton structurel stratifié Musée Narbo Via Narbonne

Narbonne

Atelier pisé versus béton structurel stratifié Musée Narbo Via, 7 novembre 2021 14:30, Narbonne

8€ / 5€ pour les bénéficiaires de la gratuité d'accès au musée

Atelier pisé versus béton structurel stratifié

Les murs du Musée Narbo Via sont en béton structurel stratifié, un béton coloré compacté par couches successives. Cette technique venue du Canada et mise en œuvre pour la première fois en France s'inspire d'un lointain ancêtre : la technique du pisé. Accompagné par Tanguy Wibaut (association Terre en l'Ere), archéologue spécialiste du bâti en terre, vous expérimentez la construction de murs grâce au pisé qui consiste à compacter de la terre crue par couches successives entre deux panneaux de coffrage. En quelques coups de main, vous deviendrez incollable sur le pisé et sa réinterprétation moderne. Réservation conseillée au 04 68 90 28 90.

Adultes et ados à partir de 12 ans. N'oubliez pas votre tablier ou des habits de chantier.

Adultes et ados à partir de 12 ans. N’oubliez pas votre tablier ou des habits de chantier. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude dimanche 7 novembre – 14h30 à 16h30

