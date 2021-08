Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne Archéo-nomade : Narbo Martius, capitale romaine Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Archéo-nomade : Narbo Martius, capitale romaine Musée Narbo Via, 4 septembre 2021 14:30, Narbonne. Samedi 4 septembre, 14h30 10€ Archéo-nomade : Narbo Martius, capitale romaine La visite démarre par une découverte du musée Narbo Via qui dévoile la monumentalité et la splendeur de la ville romaine de Narbo Martius. Votre parcours vous amène à une immersion numérique dans la ville et son capitole en marbre. Au travers des inscriptions funéraires, vous rencontrez certains habitants et commerçants qui ont probablement fréquenté le marché au coeur de la cité : marchand de pommes, boulanger, naviculaire, saunier, … Vous découvrez aussi les produits qui pouvaient s’y échanger et leur transit par les ports de Narbo Martius. La visite se poursuit à l’Horreum, au centre de Narbonne, où les visiteurs peuvent se rendre à pied en longeant le canal de la Robine, ancien lit du fleuve Atax (l’Aude) et axe commercial essentiel à l’époque romaine. Témoignage rare de l’activité commerciale de la cité, les galeries souterraines de l’Horreum se prêtent à un voyage dans le temps. Leur exploration vous permet de mieux comprendre le bâtiment disparu, de type marché ou entrepôt, qui était construit en surface, mais également de plonger dans cette vie commerciale et foisonnante de la ville antique. Visite guidée entre le Musée et l’Horreum. Départ du Musée Narbo Via. Réservation conseillée au 04 68 90 28 90. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude samedi 4 septembre – 14h30 à 17h00

