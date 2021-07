Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne Archéo-nomade : Narbo Martius, capitale romaine Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

En plein coeur de la ville, vous découvrez l'un des seuls bâtiments conservés de la ville romaine. À quelques pas du forum et de ses monuments publics, se trouvait un bâtiment sans doute un marché ou un entrepôt, qui a aujourd'hui disparu (horreum signifie entrepôt en latin). Seules les fondations souterraines de ce monument sont aujourd'hui préservées. En descendant dans ces galeries labyrinthiques, à 5 mètres au-dessous du sol moderne, c'est un bond de 20 siècles en arrière qui vous est proposé. Votre guide vous amène à observer les principes de construction des galeries, à imaginer l'architecture du monument disparu et à percevoir la splendeur passée de la ville antique de Narbo Martius.
Musée Narbo Via
50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne
jeudi 22 juillet – 14h30 à 17h00

jeudi 12 août – 14h30 à 17h00

