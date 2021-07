Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne Archéo-nomade : la maison romaine et le Clos de la Lombarde Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

Archéo-nomade : la maison romaine et le Clos de la Lombarde Musée Narbo Via, 15 juillet 2021 14:30-15 juillet 2021 17:00, Narbonne. 15 juillet – 26 août, les jeudis 10€ donnant l’accès aux 2 sites et à la visite, sur réservation au 04 68 46 89 48 Au musée Narbo Via, vous parcourez les espaces d’une riche maison romaine, à commencer par l’atrium, patio central des domus de l’époque. Au musée Narbo Via, vous parcourez les espaces d’une riche maison romaine, à commencer par l’atrium, patio central des domus de l’époque. La visite se concentre sur les décors et objets de la vie quotidienne, retrouvés principalement lors des fouilles du quartier résidentiel du Clos de la Lombarde à Narbonne. Vous découvrez la collection exceptionnelle de mosaïques et de fresques qui n’ont rien à envier aux décors des demeures pompéiennes. La visite se poursuit sur le site de fouille du Clos de la Lombarde. Guidé par l’association des Amis du Clos, vous déambulez sur le site de ce quartier antique et découvrez les vestiges de ses rues, de ses maisons patriciennes réservées à de riches notables, des thermes et des ateliers artisanaux ainsi que d’une basilique paléochrétienne construite plus tardivement. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude jeudi 15 juillet – 14h30 à 17h00

jeudi 5 août – 14h30 à 17h00

jeudi 26 août – 14h30 à 17h00

