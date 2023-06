Atelier Danse Traditionnelle Collective et Méthode Feldenkrais MJC de Narbonne Narbonne Narbonne Catégories d’Évènement: Aude

Narbonne Atelier Danse Traditionnelle Collective et Méthode Feldenkrais MJC de Narbonne Narbonne, 17 juin 2023 14:00, Narbonne. Atelier Danse Traditionnelle Collective et Méthode Feldenkrais MJC de Narbonne Narbonne 17 et 18 juin Pratiques collectives dansées et leçons de Prise de Conscience par le Mouvement (PCM), avec la Méthode Feldenkrais™️ 17 et 18 juin 1 Atelier Danse Traditionnelle Collective et Méthode Feldenkrais Cet atelier vous propose en alternance deux contextes de pratique et d’apprentissage: 1 – Des pratiques collectives dansées autour des formes issues de la tradition orale de la danse populaire occitane, catalane, basque ou des formes historiques de la Renaissance. 2 – des leçons de Prise de Conscience par le Mouvement (PCM), avec la Méthode Feldenkrais™️ choisies pour leur pertinence avec la matière et les structures de la danse traditionnelle. L’atelier sera organisé en trois séances consécutives de 3H chacune, avec 3 thèmes principaux: 1. La pulsation de la danse, dans l’espace et dans le son. 2. La conscience du mouvement individuel en résonance avec le mouvement collectif. 3. La voix chantée en mouvement: chant à danser accessible à tous, à partir des formes de la tradition orale. Ce stage est ouvert à tous les niveaux d’expérience en danse ou en Feldenkrais. Intervenants:

Sylvia Ghibaudo: praticienne certifiée de la Méthode Feldenkrais™

Carles Mas i Garcia: musicien, danseur, historien de la danse, et praticien certifié de la Méthode Feldenkrais™ Tenue confortable conseillée, chaussettes ou chaussons de danse souplesUn plaid ou tissu à mettre sur votre tapis (tapis fournis) Renseignements et réservations:

Sylvia Ghibaudo: matieresensible.feldenkrais@gmail.com – tel: 06 64 93 16 21

Carles Mas i Garcia: carlus1@gmail.com MJC de Narbonne Place Roger Salengro, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Détails Heure : 14:00 Catégories d’Évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu MJC de Narbonne Adresse Place Roger Salengro, 11100 Narbonne Ville Narbonne Departement Aude Lieu Ville MJC de Narbonne Narbonne

MJC de Narbonne Narbonne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/narbonne/

Atelier Danse Traditionnelle Collective et Méthode Feldenkrais MJC de Narbonne Narbonne 2023-06-17 was last modified: by Atelier Danse Traditionnelle Collective et Méthode Feldenkrais MJC de Narbonne Narbonne MJC de Narbonne Narbonne 17 juin 2023 14:00