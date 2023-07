BLEU MEDITERRANNEE Narbonne Gruissan Catégories d’Évènement: Aude

Gruissan BLEU MEDITERRANNEE Narbonne Gruissan, 15 juillet 2023, Gruissan. BLEU MEDITERRANNEE 15 – 28 juillet Narbonne 1085 € Transport au départ de Paris/Ile de France inclus Séjour de 14 jours : du 15 au 28 juillet 2023 En plein cœur du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, le camping est situé entre les stations balnéaires de Narbonne Plage et Gruissan. Au programme : Char à voile, canoë, Stand up paddle, bouée tractée, une journée dans un parc aquatique à Agde, accrobranche, baignades en mer, jeux aquatiques, randonnée pédestre à la découverte du milieu environnant, activités manuelles… Narbonne Avenue du Gruissan Gruissan 11430 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « info.colos@tootazimut.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age min 11 Age max 17

