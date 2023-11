MARCHÉ AUX TRUFFES – MARCHÉ DE LA SAINT VALENTIN Narbonne, 17 février 2024, Narbonne.

Narbonne,Aude

Samedi 17 février se tiendra la 10ème édition du marché aux truffes de Narbonne, organisé par l’Association des Trufficulteurs audois. Pour les amateurs du diamant noir, rendez-vous place de l’Hôtel de Ville, entre 9H30 et 13H..

2024-02-17 09:00:00 fin : 2024-02-17 13:00:00. .

Narbonne 11100 Aude Occitanie



Saturday February 17 sees the 10th edition of Narbonne?s truffle market, organized by the Association des Trufficulteurs audois. For lovers of the black diamond, meet at Place de l’Hôtel de Ville, between 9.30am and 1pm.

El sábado 17 de febrero se celebra la 10ª edición del mercado de la trufa de Narbona, organizado por la Association des Trufficulteurs audois. Para los amantes del diamante negro, acérquese a la plaza del Hôtel de Ville, entre las 9:30 y las 13:00 horas.

Am Samstag, den 17. Februar, findet der 10. Trüffelmarkt in Narbonne statt, der von der Association des Trufficulteurs audois organisiert wird. Die Liebhaber des schwarzen Diamanten treffen sich zwischen 9:30 und 13:00 Uhr auf dem Place de l’Hôtel de Ville.

