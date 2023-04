ENS – ENTRE TERRE ET MER, 21 octobre 2023, Narbonne.

4 km / Facile / + 6 ans

Rendez-vous au parking d’Aquajet

Balade, au pied de la Clape et sur la plage, de découverte des espèces emblématiques de notre littoral et de la garrigue par un jeu de piste.

Réservation obligatoire.

25 personnes max..

2023-10-21 à 10:30:00 ; fin : 2023-10-21 13:00:00. .

Narbonne 11100 Aude Occitanie



4 km / Easy / + 6 years

Meeting point at the Aquajet parking lot

Walk, at the foot of the Clape and on the beach, to discover the emblematic species of our coastline and the scrubland by a treasure hunt.

Reservation required.

25 people max.

4 km / Fácil / + 6 años

Punto de encuentro en el aparcamiento Aquajet

Un paseo a los pies de la Clape y por la playa para descubrir las especies emblemáticas de nuestro litoral y de la garriga a través de una búsqueda del tesoro.

Reserva obligatoria.

25 personas máximo.

4 km / Leicht / + 6 Jahre

Treffpunkt am Parkplatz von Aquajet

Spaziergang am Fuße der Clape und am Strand, um die emblematischen Arten unserer Küste und der Garrigue durch eine Schnitzeljagd zu entdecken.

Eine Reservierung ist erforderlich.

max. 25 Personen.

Mise à jour le 2023-04-06 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude