FASCINANT WEEK-END – BALADE EN TROTTINETTE ET DÉGUSTATION AVEC TROTTUP AU CHATEAU L’HOSPITALET ! Narbonne, 19 octobre 2023, Narbonne.

Narbonne,Aude

L’Equipe Trottup vous propose plusieurs balades en trottinettes tout terrain électriques en famille ou entre amis durant le Fascinant week-end.

Le Parc Naturel de la Narbonnaise sera notre terrain de jeu !

Diverses rencontres avec des producteurs locaux rythment la balade au travers du vignoble de la Clape. Une dégustation sera proposée par le caveau du Château l’Hospitalet après une balade panoramique autour du vignoble.

L’occasion de faire le plein de sensations tout en respirant un grand bol d’air pur !

Départs : 9h30, 11h et 14h30 au Château de l’Hospitalet.

2023-10-19 09:30:00 fin : 2023-10-19 16:00:00. EUR.

Narbonne 11100 Aude Occitanie



The Trottup Team will be offering you several rides on electric scooters with your family or friends during the Fascinating weekend.

The Parc Naturel de la Narbonnaise will be our playground!

Various meetings with local producers will punctuate the ride through the Clape vineyards. A tasting will be offered by the Château l?Hospitalet cellar after a panoramic walk around the vineyard.

It’s an opportunity to fill up on sensations while taking a deep breath of fresh air!

Departures: 9:30, 11 a.m. and 2:30 p.m. from Château de l’Hospitalet

El equipo de Trottup te ofrecerá varios paseos en patinete eléctrico con tu familia o amigos durante el fin de semana Fascinante.

El Parque Natural de la Narbonnaise será nuestro patio de recreo

Diversos encuentros con productores locales puntuarán el paseo por los viñedos de La Clape. La bodega del Château l’Hospitalet ofrecerá una degustación tras un paseo panorámico por los viñedos.

Es una buena manera de llenarse de sensaciones mientras se respira aire puro

Salidas: 9.30 h, 11 h y 14.30 h desde el Château de l’Hospitalet

Das Trottup-Team bietet Ihnen während des Faszinierenden Wochenendes mehrere Ausflüge mit elektrischen Geländerollern mit der Familie oder mit Freunden an.

Der Naturpark Narbonnaise wird unser Spielplatz sein!

Verschiedene Begegnungen mit lokalen Produzenten bestimmen den Rhythmus der Fahrt durch die Weinberge von La Clape. Nach einer Panoramafahrt durch die Weinberge wird im Weinkeller des Château l’Hospitalet eine Weinprobe angeboten.

Die Gelegenheit, neue Eindrücke zu sammeln und gleichzeitig frische Luft zu atmen!

Abfahrt: 9:30, 11:00 und 14:30 Uhr am Château l’Hospitalet

