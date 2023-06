BARQUES EN SCÈNE – BERNARD LAVILLIERS Narbonne, 26 août 2023, Narbonne.

Narbonne,Aude

Bernard et ses six musiciens repartent sur les routes avec un projet autour de l’album « O’Gringo ». L’artiste revient aux

sources pour un voyage musical, entre les succès immédiats et ses titres devenus cultes.

Il nous emmènera également vers d’autres chansons de voyages aux acoustiques chaleureuses et émouvantes à la fois..

2023-08-26 à 22:00:00 ; fin : 2023-08-26 23:30:00. .

Narbonne 11100 Aude Occitanie



