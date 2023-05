18ÈME FESTIVAL LES TROUBADOURS CHANTENT L’ART ROMAN Chemin de Fontfroide, 29 juillet 2023, Narbonne.

Poètes lyriques et musiciens occitans, artistes médiévaux, les troubadours se rencontraient dans la rue, dans la cour du seigneur ou lors de certaines festivités, prônant l’amour courtois et calmant des valeurs chères à leur cœur. Chansons et histoires furent interprétées en langue occitane uniquement.

Certains noms de troubadours nous sont parvenus jusqu’à nos jours, le plus connu étant certainement Guillaume de Poitiers, compte de Poitou et duc d’Aquitaine. D’autres sont restés sans nom, leurs chansons, issues de fragment et de brefs de parchemin, furent recopiées puis disposées au hasard dans les chansonniers.

Gérad Zuchetto et son ensemble sont ainsi à leur tour les passeurs et diffuseurs de cette culture occitane et auront à cœur de vous interpréter certaines chansons de ces troubadours anonymes..

Occitan lyric poets and musicians, medieval artists, the troubadours met in the street, in the court of the lord or during certain festivities, advocating courtly love and calming values dear to their hearts. Songs and stories were interpreted in Occitan language only.

Some names of troubadours have survived to the present day, the best known being certainly Guillaume de Poitiers, count of Poitou and duke of Aquitaine. Others have remained nameless, their songs, issued from fragments and parchment briefs, were recopied and then randomly arranged in the chansonniers.

Gérad Zuchetto and his ensemble are thus in their turn the passers and diffusers of this Occitan culture and will have in heart to interpret you some songs of these anonymous troubadours.

Poetas líricos y músicos occitanos, artistas medievales, los trovadores se reunían en la calle, en la corte del señor o durante ciertas festividades, preconizando el amor cortés y calmando valores entrañables. Las canciones y los cuentos se interpretaban únicamente en lengua occitana.

Algunos de los nombres de los trovadores han llegado hasta nuestros días, siendo el más conocido Guillaume de Poitiers, conde de Poitou y duque de Aquitania. Otros han permanecido sin nombre, sus canciones, extraídas de fragmentos y breves pergaminos, fueron copiadas y luego ordenadas aleatoriamente en los chansonniers.

Así pues, Gérad Zuchetto y su conjunto son a su vez transmisores y difusores de esta cultura occitana e interpretarán con gusto algunas de las canciones de estos trovadores anónimos.

Als okzitanische Lyriker und Musiker, Künstler des Mittelalters trafen sich die Troubadoure auf der Straße, im Hof des Herrschers oder bei bestimmten Festen, um die höfische Liebe zu preisen und die Werte zu beruhigen, die ihnen am Herzen lagen. Lieder und Geschichten wurden ausschließlich in okzitanischer Sprache vorgetragen.

Einige Namen von Troubadouren sind bis heute überliefert, der bekannteste ist sicherlich Wilhelm von Poitiers, Graf von Poitou und Herzog von Aquitanien. Andere blieben namenlos, ihre Lieder, die aus Fragmenten und Pergamentbreviaturen stammten, wurden abgeschrieben und dann wahllos in den Chansonniers angeordnet.

Gérad Zuchetto und sein Ensemble sind somit ihrerseits die Vermittler und Verbreiter dieser okzitanischen Kultur und werden sich bemühen, Ihnen einige Lieder dieser anonymen Troubadoure vorzutragen.

