ENS – VINS ET PLANTES AU CHÂTEAU ROUQUETTE, 18 juin 2023, Narbonne.

5 km / Facile / + 7 ans

Rendez-vous au parking du château Rouquette-sur-Mer, sur la route bleue

Laissez-vous guider par les senteurs des immortelles, du thym et du romarin dans un paysage de ruine et de vigne au château Rouquette.

Réservation obligatoire.

15 personnes max.

2023-06-18 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-18 13:00:00. .

Narbonne 11100 Aude Occitanie



5 km / Easy / + 7 years

Meet at the parking lot of the Rouquette-sur-Mer castle, on the blue road

Let yourself be guided by the scents of immortelle, thyme and rosemary in a landscape of ruins and vines at the castle Rouquette.

Reservation required.

15 people max

5 km / Fácil / + 7 años

Encuentro en el aparcamiento del château Rouquette-sur-Mer, en la carretera azul

Déjese guiar por los aromas de siempreviva, tomillo y romero en un paisaje de ruinas y viñas en el château Rouquette.

Reserva obligatoria.

15 personas máximo

5 km / Leicht / + 7 Jahre

Treffpunkt: Parkplatz des Schlosses Rouquette-sur-Mer, auf der blauen Route

Lassen Sie sich von den Düften der Strohblumen, des Thymians und des Rosmarins in einer Landschaft aus Ruinen und Weinbergen zum Schloss Rouquette führen.

Eine Reservierung ist erforderlich.

max. 15 Personen

Mise à jour le 2023-03-27 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude