LES MÉDIÉVALES DE FONTFROIDE Chemin de Fontfroide, 27 mai 2023, Narbonne.

Pendant deux jours, l’Abbaye de Fontfroide vous proposera un voyage dans le temps, un retour dans l’ambiance festive du Moyen Âge.

Des animations participatives et des démonstrations pour les Grands et les Petits vous permettront de découvrir certains métiers et savoir-faire de cette grande époque..

2023-05-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-28 18:00:00. EUR.

Chemin de Fontfroide

Narbonne 11100 Aude Occitanie



For two days, the Abbey of Fontfroide will offer you a trip back in time, a return to the festive atmosphere of the Middle Ages.

Participative animations and demonstrations for young and old alike will allow you to discover some of the trades and know-how of this great era.

Durante dos días, la Abadía de Fontfroide le ofrecerá un viaje en el tiempo, un regreso al ambiente festivo de la Edad Media.

Actividades participativas y demostraciones para grandes y pequeños le permitirán descubrir algunos de los oficios y habilidades de esta gran época.

Die Abtei von Fontfroide bietet Ihnen zwei Tage lang eine Zeitreise in die festliche Atmosphäre des Mittelalters.

Mitmach-Animationen und Vorführungen für Groß und Klein ermöglichen es Ihnen, bestimmte Berufe und Fertigkeiten aus dieser großen Epoche zu entdecken.

