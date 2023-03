LA SYMPHONIE DU TEMPS QUI PASSE – MATHIAS MALZIEU & DARIA NELSON, 13 mai 2023, Narbonne .

LA SYMPHONIE DU TEMPS QUI PASSE – MATHIAS MALZIEU & DARIA NELSON

Le Salon du livre du Grand Narbonne et Théâtre + Cinéma s’associent pour accueillir Mathias Malzieu, écrivain, scénariste, réalisateur et musicien fondateur du groupe de rock Dyonisos.

Au programme de cette Symphonie du Temps qui Passe : un concert piano-voix avec la délicieuse Daria Nelson, des lectures de leurs poèmes, la projection d’un court film empreint de l’univers « d’auto science-fiction » de l’artiste (dont on retrouvera quelques éléments de décor sur scène), et des reprises de ces « fantômes bienveillants » que sont Gainsbourg, Bashung et Boris Vian.

À coup sûr un moment inoubliable, où il sera question d’amour, de rencontre improbable et de fantaisies qui viennent se jouer du réel…

C’est dans ces moments-là qu’on remercie Mathias Malzieu de n’avoir pas su choisir entre sa vocation de chanteur et d’auteur. Quel que soit le média, il y déploie toute sa poésie.

Bienvenue dans notre mini-comédie musicale escamotable !

L’idée est de vous inviter à la maison, dans un rêve plus réel que le réel, un jeu.

Dans la première partie, nous revisiterons les poèmes de notre recueil « Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse » et chanterons les fantômes qui nous visitent dans ce livre, à savoir Boris Vian, Serge Gainsbourg et Alain Bashung entre autres surprises.

Place à la symphonie du temps qui passe pour la deuxième partie, changement de décors au sens propre comme au figuré : c’est la suite de l’histoire. Nous interpréterons certaines chansons du disque et poèmes du livre entrecoupés de clip diffusés sur écran géant avec lesquels nous interagirons entre autres surprises.

Mathias Malzieu sera également en dédicace sur le Salon du Livre (cours Mirabeau) avec Daria Nelson le dimanche 14 mai à 14h.

Plus d’information sur le Salon du Livre : https://www.cotedumidi.com/le-salon-du-livre/

