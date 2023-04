RICHARD GOTAINER – RAMÈNE SA PHRASE 29 Avenue du Théâtre, 12 mai 2023, Narbonne.

Avec ce nouveau spectacle, le chanteur/auteur, « fantaisiste » féru de surprises, propose une formule totalement inédite.

Il dit, interprète, revisite une vingtaine de chansons sans les chanter.

Il sera accompagné sur scène par le guitariste Brice Delage, qui jouera ses mélodies.

Ce spectacle est exaltant, il récite uniquement au rythme poétique originel de leurs textes.

D’une originalité dans leurs thèmes et le charme des mots, dont l’artiste fait de chacun une friandise..

2023-05-12 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-13 . EUR.

29 Avenue du Théâtre

Narbonne 11100 Aude Occitanie



With this new show, the singer/author, a « fantasist » who loves surprises, offers a totally new formula.

He says, interprets, revisits about twenty songs without singing them.

He will be accompanied on stage by the guitarist Brice Delage, who will play his melodies.

This show is exhilarating, he recites only at the original poetic rhythm of their texts.

Of an originality in their themes and the charm of the words, of which the artist makes of each one a delicacy.

Con este nuevo espectáculo, el cantautor, un « fantasioso » apasionado por las sorpresas, ofrece una fórmula completamente nueva.

Dice, interpreta y revisita una veintena de canciones sin cantarlas.

Le acompañará en el escenario el guitarrista Brice Delage, que tocará sus melodías.

Este espectáculo es estimulante, recita sólo al ritmo poético original de sus textos.

Con la originalidad de sus temas y el encanto de sus palabras, el artista hace de cada una de ellas una delicia.

Mit dieser neuen Show bietet der Sänger/Autor, ein « Phantast », der von Überraschungen begeistert ist, eine völlig neue Formel an.

Er sagt, interpretiert und überarbeitet rund zwanzig Lieder, ohne sie zu singen.

Auf der Bühne wird er von dem Gitarristen Brice Delage begleitet, der seine Melodien spielt.

Diese Aufführung ist berauschend, er rezitiert nur im ursprünglichen poetischen Rhythmus ihrer Texte.

Von einer Originalität in ihren Themen und dem Charme der Worte, von denen der Künstler jedes einzelne zu einem Leckerbissen macht.

