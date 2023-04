DE GAULLE EST DE RETOUR 29 Avenue du Théâtre, 5 mai 2023, Narbonne.

La comédie déjantée avec le retour du Général de Gaulle !

Pascal Gatineau mène une petite vie tranquille en tant que concierge d’une résidence de banlieue. Grand admirateur du général, il est loin de se douter qu’il va passer une nuit pleine de rebondissements. En pleine tempête, on vient sonner à sa porte, le Général, oui le Général est de retour.

Une comédie inédite, qui emporte dans son passage les grands moments de l’histoire de France..

2023-05-05 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-05 . EUR.

29 Avenue du Théâtre

Narbonne 11100 Aude Occitanie



The crazy comedy with the return of General de Gaulle!

Pascal Gatineau leads a quiet life as a janitor in a suburban residence. A great admirer of the General, he is far from suspecting that he is going to spend a night full of surprises. In the middle of a storm, someone rings at his door, the General, yes the General is back.

An unprecedented comedy, which carries in its passage the great moments of the history of France.

¡La comedia loca con el regreso del General de Gaulle!

Pascal Gatineau lleva una vida tranquila como conserje en una residencia de las afueras. Gran admirador del General, está lejos de sospechar que va a pasar una noche llena de sorpresas. En plena tormenta, alguien llama a su puerta: el General, sí, el General, ha vuelto.

Una comedia sin precedentes, que lleva en su estela los grandes momentos de la historia de Francia.

Die verrückte Komödie mit der Rückkehr von General de Gaulle!

Pascal Gatineau führt ein ruhiges Leben als Hausmeister in einer Vorstadtresidenz. Er ist ein großer Bewunderer des Generals und ahnt nicht, dass er eine Nacht voller Wendungen erleben wird. Mitten im Sturm klingelt es an seiner Tür, der General, ja der General ist wieder da.

Eine noch nie dagewesene Komödie, die die großen Momente der französischen Geschichte mit sich reißt.

Mise à jour le 2023-03-27 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11