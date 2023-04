VIVEZ ROSÉ BY ROUQUETTE Lieu-dit Château Rouquette, 29 avril 2023, Narbonne.

Vivez Rosé by Rouquette

Samedi 29 et dimanche 30 avril 2023, c’est la Grande Fête du Rosé au domaine de Château Rouquette sur mer !

Deux jours de festivités pour l’arrivée des nouveaux millésimes des rosés du domaine.

Au programme, des producteurs, des artisans, des artistes, de la musique, des food-trucks, des gourmandises, et des surprises !

Et bien entendu l’occasion de déguster nos vins rosés, ainsi que les nouvelles cuvées du millésime 2022.

Ce week-end sera placé sous le signe de la couleur rose.

Alors sortez des armoires votre plus belle chemise rose, votre plus beau tee-shirt rose, ou un chapeau, un foulard, mais ROSE !.

Lieu-dit Château Rouquette

Narbonne 11100 Aude Occitanie



Vivez Rosé by Rouquette

Saturday 29th and Sunday 30th of April 2023, it’s the Great Rosé Festival at Château Rouquette sur mer !

Two days of festivities for the arrival of the new vintages of the estate’s rosés.

On the program, producers, craftsmen, artists, music, food-trucks, delicacies, and surprises!

And of course the opportunity to taste our rosé wines, as well as the new vintages of the 2022 vintage.

This weekend will be placed under the sign of the color pink.

So get out your best pink shirt, your best pink tee-shirt, or a hat, a scarf, but PINK!

Vivez Rosé de Rouquette

Sábado 29 y domingo 30 de abril de 2023, Gran Fiesta del Rosado en el Château Rouquette sur mer

Dos días de fiesta con motivo de la llegada de las nuevas añadas de los rosados de la finca.

En el programa: productores, artesanos, artistas, música, food-trucks, delicias y sorpresas

Y, por supuesto, la oportunidad de degustar nuestros vinos rosados, así como las nuevas añadas de la cosecha 2022.

Este fin de semana estará marcado por el color rosa.

Así que saca tu mejor camisa rosa, tu mejor camiseta rosa, o un sombrero, un pañuelo, ¡pero ROSA!

Vivez Rosé by Rouquette

Am Samstag, den 29. und Sonntag, den 30. April 2023 findet auf dem Weingut Château Rouquette sur mer die Grande Fête du Rosé statt!

Zwei Tage lang wird die Ankunft der neuen Jahrgänge der Roséweine des Weinguts gefeiert.

Auf dem Programm stehen Produzenten, Handwerker, Künstler, Musik, Food-Trucks, Leckereien und Überraschungen!

Und natürlich die Gelegenheit, unsere Roséweine sowie die neuen Cuvées des Jahrgangs 2022 zu verkosten.

Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen der Farbe Rosa.

Holen Sie also Ihr schönstes rosa Hemd, Ihr schönstes rosa T-Shirt, einen Hut oder ein Halstuch aus dem Schrank – aber bitte PINK!

