ARTHUR H 2 Avenue Maître Hubert Mouly, 21 avril 2023, Narbonne.

Sa dernière tournée avait eu lieu en 2018-2019… c’est dire si le retour d’Arthur H sur scène est plébiscité ! Après Mort prématurée d’un chanteur dans la force de l’âge, l’artiste prépare un nouvel album pour janvier 2023, augurant un voyage vers « un grand ailleurs créatif, poétique, chaleureux et surprenant ».

De la surprise, il en est souvent question avec Arthur H, qui a su construire au fil des années un univers musical n’appartenant qu’à lui, imprégné de sa voix grave et d’influences diverses, jazz, blues, chanson française, groove, pop, tango… En recherche perpétuelle de nouveaux paysages à explorer, le musicien aime se nourrir de collaborations, comme avec l’écrivain et metteur en scène Wajdi Mouawad, l’Orchestre d’harmonie de Bordeaux, la plasticienne sonore Léonore Mercier ou encore le dessinateur Christophe Blain.

Pour cette nouvelle production, nul ne sait de qui il souhaite s’entourer, mais ce qui est certain, c’est que sa venue à Théâtre + Cinéma résulte de l’envie de croiser l’énergie du concert aux potentialités multiples du spectacle.

Sans aucun doute, comme le dit l’artiste lui-même : « Les plus longues attentes font les plus belles retrouvailles »..

2023-04-21 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-21 . EUR.

2 Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



