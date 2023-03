JOURNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS Narbonne A.D.T. de l'Aude / OT Côte du Midi Catégories d’Évènement: Aude

Aude . Rendez-vous le 25 mars pour la journée internationale des forêts. Le Club Unesco Terres de l’Aude et le Château Rouquette organisent une journée conviviale ouverte à tous : ateliers pour petits et grands, sensibilisation, balades à thème, ciné-débat, producteurs locaux…tout l’univers de l’arbre vous sera dévoilé et révélé tout au long de cette journée. Entrée libre.

Repas sur réservation par mail ou par téléphone. clubunescoterresdelaude@gmail.com +33 6 50 30 39 47 https://www.facebook.com/clubunesco11 Narbonne

