DER LAUF, 15 mars 2023, Narbonne

DER LAUF

2023-03-15 19:00:00 – 2023-03-15

Dans une ambiance industrielle, deux hommes en costume entrent en scène. Jusque-là, rien d’anormal, à un détail près : ils ont un seau sur la tête. Privés de vision, ils s’apprêtent à mener une série d’expériences dont nous serons les témoins… et peut-être davantage. Scène de ménage, escalade de fragilité, combat d’échecs avec soi-même : les jeux jonglés s’enchaînent, à la fois ludiques et troublants. L’absurde côtoie le sombre, et ne manque pas d’interroger nos actions et notre rapport aux autres. Car la présence des spectateurs pourrait bien changer le cours des choses…

Aux antipodes d’un jonglage millimétré, les Vélocimanes Associés ouvrent la porte à l’imprévisible, aux ratés et aux imperfections. Une façon de proposer un autre Cours des Choses (Der Lauf Der Dinge), non déterminé à l’avance, dans lequel nos choix nous propulsent là où on ne s’y attend pas.

Un spectacle surréaliste qui montre bien l’audace et la qualité de la création belge.

