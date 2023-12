ROMEO ET JULIETTE NARBONNE ARENA Narbonne, 25 mai 2024, Narbonne.

Opéra de C. Gounod par le Labopéra Occitanie-MéditerranéeLe Labopéra Occitanie-Méditérranée présente son premier spectacle coopératif. Qu’est-ce que Le Labopéra Occitanie-Méditerranée ? C’est la nouvelle antenne locale de La Fabrique Opéra Nationale, concept inédit, animé par la volonté d’ouvrir à tous les portes du spectacle lyrique. C’est une aventure humaine autour de la création d’un opéra coopératif, qui associe à l’équipe professionnelle, les forces vives amateures du territoire et qui implique et fédère des jeunes issus de formations techniques dans la conception des costumes, des décors, des maquillages,… les rendant acteurs d’un projet d’envergure au travers de leurs compétences.Direction artistique et technique, musiciens et chanteurs lyriques constituent l’équipe artistique professionnelle de haut vol pour ce projet d’excellence.ROMEO & JULIETTE, Opéra de Charles GounodMetteuse en scène et directrice artistique : Karine Laleu Cheffe d’orchestre : Alexandra CraveroCheffe de chant : ?Cheffe de chœur : Delphine Rode Musiciens et choristes : Le Patio des Arts, conservatoire de NarbonneScénographe : Émilie RoyMaître d’armes : Lionel FernandezChanteurs solistes : Roméo : ?Timour Sadoullaïev Gertrude-Stéphano :? Bagdasar KhachikyanJuliette :? Camille ChopinFrère Laurent-Capulet :? André YanikianTybalt : Lionel FernandezMercutio : (distribution en cours)L’histoireMontaigu et Capulet, deux jeunes qui s’aiment… Deux familles puissantes qui se haïssent…Voix sublimes, envolées d’épées, musique enflammée, texte acéré… une version passionnée du mythe Karine Laleu, pourquoi avoir choisi “Roméo & Juliette” pour démocratiser l’opéra en Occitanie ? ?“Parce que l’histoire est inscrite dans notre imaginaire collectif; parce que nous ne comptons plus les adaptations de la pièce de Shakespeare en films, ballets, comédies musicales… ce qui en fait une œuvre très populaire qui peut toucher un public non initié; parce que c’est une histoire d’amour entre deux jeunes et que c’est un public que nous souhaitons sensibiliser; parce que cette œuvre est en français et contient des airs célèbres, familiers à notre oreille; parce que c’est beau…Nous proposons une version réduite, d’une durée totale de deux heures.Les récitatifs sont coupés et remplacés par un texte en français (adaptation créée à partir de la pièce de Shakespeare). L’œuvre alterne donc passages chantés et texte joué. Ainsi, le public pourra mieux suivre l’histoire et profiter pleinement de l’opéra. ”DURÉE : 2h 20mn entracte

Tarif : 15.00 – 40.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:00

NARBONNE ARENA 74 avenue Maitre Hubert Mouly 11100 Narbonne 11