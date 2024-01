TRIAL INDOOR INTERNATIONAL de NARBONNE NARBONNE ARENA Narbonne, samedi 30 mars 2024.

TRIAL INDOOR INTERNATIONAL de NARBONNE NARBONNE ARENA Une Show ! Une compétition avec un format unique, où les règles vont perturber la hiérarchie mondialeUNE COMPETITION PAR EQUIPES & PAR NATIONS Les meilleurs pilotes du monde actuel :- Jaime Busto (ESP) : Numéro 2 mondial 2023 Indoor & Outdoor, champion du monde par équipe 2023- Billy Green : (ANG) : CHAMPION DU MONDE MOTO2 en 2023- Benoit Bincaz : (FR) : N°1 Francais 2023 et 6eme du Mondial indoor – Alfie LAMPKIN (ANG) : N°3 Mondial 125cc 2023 et FILS de DOUGIE LAMPKIN en équipe avec son Père (une première mondiale)INSOLITE : Le retour des champions des années 90/2000′ LEGENDE en équipe avec les Top Mondiaux ci-dessus•Dougie LAMPKIN (ANG) 12 x CHAMPION DU MONDE » LE KING » Insolite : il roulera avec son fils ALFIE •Steve COLLEY ! (ANG) le showman 3 x champion du monde par équipe – 3x vainqueur du trial indoor de BERCY•Bruno CAMOZZI (FR): 12 x champion de France et 5eme Mondial Trial GP•Marcel JUSTRIBO (ESP) : Champion d’europe et champion du monde par équipeShow VTT TRIAL pleins d’autres surprises ! 2h30 de spectacle inoubliable tout public, familial, passionné de sport extrême, ou afficionados de TRIALRdv samedi 30 mars 2024 – 20H00 à NARBONNE ARENA

Tarif : 12.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 20:00

NARBONNE ARENA 74 avenue Maitre Hubert Mouly 11100 Narbonne 11