L’Association Narbonne Ukraine présente Spectacle caritatif VIRSKY « Grandiose » Ensemble National d’Ukraine Après un passage remarqué et marquant en 2022, l’ensemble VIRSKY revient à Narbonne Arena présenter son nouveau spectacle « Grandiose ». Ce spectacle caritatif est proposé par l’Association Narbonne-Ukraine qui, par ses actions évènementielles et communicationnelles, s’attache à mettre en œuvre toutes dispositions de nature à favoriser une approche plus ouverte et plus fraternelle de la population narbonnaise et audoise à l’égard de l’Ukraine. Narbonne-Ukraine, s’engage chaque année à contribuer par la collecte de fonds directs ou indirects à l’accroissement des ressources en vue de renforcer son action, pas seulement en faveurs des réfugiés ukrainiens de la Narbonnaise et de l’Aude, mais également en faveur des personnes restées en Ukraine (envoi d’aide humanitaire, actions auprès d’orphelinats, auprès d’associations ukrainiennes…). Chorégraphie : Pavlo Virsky Musique : Musiques folkloriques et populaires Chaque pays a sa propre identité culturelle. Elle est une sorte d’image de marque, une signature qui permet de se distinguer des autres, et d’être reconnu. Celle de l’Ukraine est sans conteste l’art de la danse folklorique. Et indéniablement, un des meilleurs – pour ne pas dire le meilleur – représentant de cet art est l’Ensemble Folklorique National Ukrainien Virsky. Sur scène, 60 danseurs déploient une énergie incroyable, une force et une vitesse exubérante pour exprimer le lyrisme et le romantisme de l’Ukraine. Chaque performance déborde de couleurs vives, de figures acrobatiques défiant la gravité, de joie, et de tendres sentiments. Créé en 1937 par les deux célèbres maîtres de ballet, Pavlo Virsky et Mykola Bolotov, l’Ensemble Virsky n’a eu de cesse d’évoluer pour devenir une compagnie de danseurs professionnels reconnue et adulée par le public et la critique. Depuis 1980, le talentueux Myroslav Vantuch a repris la direction de la compagnie et a déployé de nombreux efforts pour consolider l’équipe artistique, maintenir un niveau d’exigence élevé, tout en développant et en enrichissant les traditions établies par Pavlo Virsky. Réservation PMR : 01 86 47 68 63

ARENA DE NARBONNE NARBONNE 74 avenue Maître Hubert Mouly Aude

