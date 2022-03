NarboLab famille : potier Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Musée Narbo Via, le dimanche 20 mars à 14:30

Découvrez l’argile et les bases de la sculpture en bas-relief en vous inspirant des œuvres du musée. Vous serez guidés dans vos réalisations par la potière Cécile Dussaud.

8€ / 5€ pour les bénéficiaires de la gratuité au musée, duo 1 adulte + 1 enfant : 10€ (+3€ par enfant supplémentaire). Adultes et enfants à partir de 6 ans

2022-03-20T14:30:00 2022-03-20T16:30:00

