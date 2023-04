Vignobles et jardins antiques Narbo Via, jardins et vigne, 3 juin 2023, Narbonne.

Vignobles et jardins antiques 3 et 4 juin Narbo Via, jardins et vigne Gratuit, réservation conseillée (25 personnes maximum)

Dans une déambulation entre le Musée et ses jardins, vous découvrirez comment la thématique des jardins est particulièrement présente dans l’art antique. Vous plongerez également dans l’histoire millénaire de la vigne en parcourant le vignoble expérimental du Musée. Des cépages connus à Narbonne dès le Ier siècle de notre ère jusqu’aux recherches et enjeux viticoles de demain, vous serez sensibilisés à la culture de la vigne, mais également à la manière dont on consomme le vin à l’époque romaine, aux rituels qui y sont associés et à sa diffusion dans tout l’Empire.

Situé le long du canal de la Robine à l'entrée Est de la Ville, le musée Narbo Via présente, sur plus de 2 600 m² d'espaces d'exposition, une collection exceptionnelle de 1 300 œuvres. Le parcours de visite permet de découvrir la cité romaine de Narbo Martius (nom latin de Narbonne) sous tous ses aspects : son organisation sociale, son urbanisme, ses maisons et décors, sa vie économique et portuaire. Dans ses jardins, une plantation d'une centaine de pieds de vigne illustre l'histoire de la vigne de l'Antiquité à nos jours, rappelant l'importance de la viticulture en Occitanie et l'exportation de vin au-delà de ses frontières. Des cépages connus à Narbonne dès le Ier siècle de notre ère jusqu'aux recherches et enjeux viticoles de demain, le visiteur découvre les cépages et leur évolution, mais également la manière dont on consomme le vin à l'époque romaine, les rituels qui y sont associés et sa diffusion dans tout l'Empire.

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T16:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

