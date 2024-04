Narbo Philo parent-enfant « Comment vivre avec la nature ? » Amphoralis, jardin gallo-romain Sallèles-d’Aude, dimanche 2 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T10:30:00+02:00 – 2024-06-02T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:30:00+02:00 – 2024-06-02T12:00:00+02:00

Narbo Via et l’Université Populaire de la Narbonnaise proposent aux enfants accompagnés un temps de découverte et de débat à l’ombre des arbres du parc d’Amphoralis. Après une visite du site révélant le lien entre potiers et nature, le débat questionnera le rapport de l’humanité à la nature.

Pour les enfants de 6 à 12 ans et leurs parents.

Amphoralis, jardin gallo-romain Musée des Potiers Gallo-romains Allée des Potiers, Sallèles-d’Aude, Aude, Occitanie Sallèles-d’Aude 11590 Aude Occitanie 04 68 46 89 48 http://www.amphoralis.com Situé dans le parc du musée Amphoralis, jardin antique public de 2 500 m², cultivé selon les techniques de l’époque, souvent proches des pratiques naturelles d’aujourd’hui. Il comporte les principales plantes répertoriées par les archéologues comme celles qui se trouvaient dans le bassin méditerranéen il y a environ 2000 ans, regroupées en fonction de leurs usages antiques : alimentaire, médicinal, condimentaire, artisanal ou ornemental. Les jardiniers s’attachent à respecter les préceptes des agronomes latins relatifs par exemple aux distances de plantations ou à l’enrichissement des sols. depuis Narbonne, D13 jusqu’à Cuxac-d’Aude, puis D1118 Accessible aussi par le canal de jonction qui relie le canal du Midi au canal de la Robine

©O.Tankéré