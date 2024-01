Naqatou ou la Vilaine Petite Fille Théâtre des Beaux Arts Bordeaux, lundi 26 février 2024.

Naqatou ou la Vilaine Petite Fille Librement inspiré du Vilain Petit Canard d’Andersen, avec la poésie des mots, des corps et du papier, ce spectacle revisite la notion de Rejet et nous invite à guérir certaines de nos blessures. 26 et 27 février Théâtre des Beaux Arts Tarif Plein 10€ ; Tarif Réduit 8€ ; Tarif Carte Jeune 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-26T11:00:00+01:00 – 2024-02-26T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-27T16:30:00+01:00 – 2024-02-27T17:30:00+01:00

Jeu et manipulation Lalao Pham Van Xua et Aurélie Ianutolo

Écriture et dramaturgie: Henri Bonnithon

Mise en scène et composition musicale: Simon Filippi

Scénographie Laetitia Bidault

Chargée d’administration Florence Boileau

Compagnie Sons de Toile

Tout allait pour le mieux dans le pays des NaQ lorsqu’une charmante petite fille vînt au monde. Elle avait quelque chose de pas ordinaire, elle était ni comme ses frères, ni comme ses parents, ni comme personne d’ailleurs. Elle était jolie, mais bizarre…

Librement inspiré du Vilain Petit Canard d’Andersen, avec la poésie des mots, des corps et du papier, ce spectacle revisite la notion de Rejet et nous invite à guérir certaines de nos blessures enfouies dans le secret.

À partir de 3 ans

Durée 30 min

Spectacle programmé dans le cadre du Festival Sous les Loupiotes.

En coorganisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 21 85 30 https://www.theatre-beauxarts.fr Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l'école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux.

Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux.

Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

Théâtre Bordeaux