Zénith de Toulouse, le mercredi 4 mai à 20:00 L’année 2021 a été une apothéose pour NAPS…

La Kiffance = titre le plus écouté de 2021 en France, bientôt triple single de diamant avec 145 millions de streams.

Son album Les mains faites pour l’Or est certifié disque de platine.

Son album Best Life est certifié disque d’or, dont le single ‘Best Life’ feat Gims est single de platine.

Il est LA révélation francophone de l’année au NRJ Music Awards et il reçoit le W9 d’Or pour le titre le plus streamé de l’année avec La Kiffance.

La Kiffance a aussi été élu Titre de l’année par Les votes Planète rap sur Skyrock.

Pour fêter ça, NAPS va enflammer les plus grosses scènes de France en 2022 avec La Kiffance Tour. https://youtu.be/q4RuON5LjWs Producteur : YUMA PRODUCTIONS Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : shop@bleucitron.net

Rap / Hip Hop Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

