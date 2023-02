NAPS TOURNEE 2022 ZENITH TOULOUSE METROPOLE, 28 février 2023, TOULOUSE.

NAPS TOURNEE 2022 ZENITH TOULOUSE METROPOLE. Un spectacle à la date du 2023-02-28 à 20:00 (2023-02-08 au ). Tarif : 39.0 à 54.0 euros.

Yuma Productions (2-1124194/3-1124195) Ok Many Industrie et 13ème Art présentent: ce concert. Pour des raisons d’agenda, la tournée de NAPS prévue en 2023, du 26 janvier au 28 février 2023, est annulée. Le remboursement des places se fera auprès des points de ventes auxquels les places ont été achetées. Merci de votre compréhension.L’année 2021 a été une apothéose pour NAPS… La Kiffance = titre le plus écouté de 2021 en France, bientôt triple single de diamant avec 145 millions de streams Son album ‘Les mains faites pour l’Or’ est certifié disque de platine. Son album ‘Best Life’ est certifié disque d’or, dont le single ‘Best Life’ feat Gims est single de platine. Il est LA révélation francophone de l’année au NRJ Music Awards et il reçoit le W9 d’Or pour le titre le plus streamé de l’année avec La Kiffance. ‘La Kiffance’ a aussi été élu Titre de l’année par Les votes Planète rap sur Skyrock. Pour fêter ça, NAPS va enflammer les plus grosses scènes de France en 2022 avec « La Kiffance Tour ». Assis libre = non numérotéEarly accès Debout = debout / placement libreDebout = placement libreOuverture des portes :18H00 = entrée des early accès18H30 = entrée grand public NAPS NAPS

Votre billet est ici

ZENITH TOULOUSE METROPOLE TOULOUSE 11, AVENUE RAYMOND BADIOU Haute-Garonne

Yuma Productions (2-1124194/3-1124195) Ok Many Industrie et 13ème Art présentent: ce concert. Pour des raisons d’agenda, la tournée de NAPS prévue en 2023, du 26 janvier au 28 février 2023, est annulée. Le remboursement des places se fera auprès des points de ventes auxquels les places ont été achetées. Merci de votre compréhension.



L’année 2021 a été une apothéose pour NAPS…

La Kiffance = titre le plus écouté de 2021 en France, bientôt triple single de diamant avec 145 millions de streams

Son album ‘Les mains faites pour l’Or’ est certifié disque de platine.

Son album ‘Best Life’ est certifié disque d’or, dont le single ‘Best Life’ feat Gims est single de platine.

Il est LA révélation francophone de l’année au NRJ Music Awards et il reçoit le W9 d’Or pour le titre le plus streamé de l’année avec La Kiffance.

‘La Kiffance’ a aussi été élu Titre de l’année par Les votes Planète rap sur Skyrock.

Pour fêter ça, NAPS va enflammer les plus grosses scènes de France en 2022 avec « La Kiffance Tour ».

Assis libre = non numéroté

Early accès Debout = debout / placement libre

Debout = placement libre

Ouverture des portes :

18H00 = entrée des early accès

18H30 = entrée grand public

.39.0 EUR39.0.

Votre billet est ici