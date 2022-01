Naps : Kiffance Tour Zénith Nantes Métropole, 19 mai 2022, Saint-Herblain.

2022-05-19

Horaire : 20:00

Gratuit : non 39 € à 54 €BILLETTERIES :- www.zenith-nantesmetropole.com, ticketmaster.fr, francebillet.com, seetickets.com- PMR (personne à mobilité réduite) : william@krumpp.fr

Concert. L’année 2021 a été une apothéose pour NAPS…- « La Kiffance » : titre le plus écouté de 2021 en France, bientôt triple single de diamant avec 145 millions de streams.- Son album « Les mains faites pour l’Or » est certifié disque de platine.- Son album « Best Life » est certifié disque d’or, dont le single « Best Life » feat Gims est single de platine.- Il est LA révélation francophone de l’année au NRJ Music Awards et il reçoit le W9 d’Or pour le titre le plus streamé de l’année avec La Kiffance.- « La Kiffance » a aussi été élu Titre de l’année par Les votes Planète rap sur Skyrock. Pour fêter ça, NAPS va enflammer les plus grosses scènes de France en 2022 avec « La Kiffance Tour » !

Zénith Nantes Métropole adresse1} Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com